انت الان تتابع خبر السودان.. تزايد حالات خطف واغتصاب النساء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت منظمة إنقاذ الأطفال في بيان لها، أن "مقاتلين مسلحين يعتدون جنسيًا على فتيات في سن المراهقة ويغتصبونهن بأعداد "مقلقة"، بينما أفادت الأمم المتحدة بوجود "زيادة ملحوظة" في العنف على أساس النوع".وفي وقت جرى فيه التأكد من عشرات حالات الاغتصاب نتيجة الصراع، تقدّر وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة للحكومة السودانية أن "الأرقام ربما تمثل 2 % فقط من العدد الإجمالي".

وقال عارف نور مدير منظمة إنقاذ الأطفال في السودان في بيان: "نعلم أن الأعداد الرسمية هي مجرد غيض من فيض، ويجري استهداف فتيات بعمر 12 عامًا بسبب جنسهن أو عرقهن أو ضعفهن".

وأضاف نور أن "بعض الآباء يزوجون بناتهم في سن صغيرة في محاولة لحمايتهن من الاعتداءات".

ووردت تقارير أيضًا عن "احتجاز فتيات لأيام مع الاعتداء عليهن جنسيًا وعن وجود حالات اغتصاب".

ويخوض الجيش السوداني قتالًا ضد قوات الدعم السريع في الحرب التي اندلعت، يوم 15 نيسان، بسبب الخلاف على خطط لتسليم السلطة إلى مدنيين.

ويتركز القتال في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد.

