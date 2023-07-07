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انت الان تتابع خبر إعلان المواعيد المقترحة لبطولة اتحاد غرب آسيا والان مع التفاصيل
2023-07-07 | 19:25
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كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن المواعيد المقترحة لبطولة اتحاد غرب اسيا.
وقال كريم بحسب البيان: "الاجتماعَ تمت خلاله مناقشةُ المواعيد المقترحة لإقامةِ بطولة اتحاد غرب آسيا، وبمشاركة 12 منتخباً، في ضمنها منتخبٌ ضيف خارج اتحاد غرب آسيا".
واكد: "معظم المواعيد التي تم اقتراحها والتي أغلبها ضمن أيام فترة التوقف الدوليّ وتم تحويلها إلى مدراء الأجهزةِ الفنيّة للمنتخباتِ الوطنيّة، وبمشورةِ اتحادات غرب آسيا، لغرض الاتفاق النهائيّ على موعد ( زمان ومكان ) إقامة البطولة".
وأشار كريم إلى: "نيةَ اتحاد غرب آسيا كانت بإقامةِ البطولة في أقرب فترةِ توقف دولي (أيلول ، تشرين الأول ، تشرين الثاني) المقبل لكن بسبب التزاماتِ معظم المُنتخبات بمشاركاتٍ مختلفةٍ اتجهت الآراءُ نحو إقامتها في العام المقبل مع مقترحٍ آخر بإقامتها بعد انتهاء فترة منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم خارج أيام التوقف الدوليّ، أي مع فترة انتهاء المنافسات المحلية في مختلفِ البلدان سواء في تموز أو آب من العامّ المُقبل".