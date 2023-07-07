إعلان المواعيد المقترحة لبطولة اتحاد غرب آسيا

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "عقد اتحادُ غرب آسيا اجتماعاً موسعاً عبر تطبيق زوم جمع المدراءَ الإداريين للمنتخباتِ الوطنيّة المنضوية تحت اتحادِ غرب آسيا، ومثّلَ الجانب العراقيّ المديرُ الإداريّ للمنتخبِ الوطنيّ مهدي كريم الى جانبِ ممثلي بقية المنتخبات".وقال كريم بحسب البيان: "الاجتماعَ تمت خلاله مناقشةُ المواعيد المقترحة لإقامةِ بطولة اتحاد غرب آسيا، وبمشاركة 12 منتخباً، في ضمنها منتخبٌ ضيف خارج اتحاد غرب آسيا".

واكد: "معظم المواعيد التي تم اقتراحها والتي أغلبها ضمن أيام فترة التوقف الدوليّ وتم تحويلها إلى مدراء الأجهزةِ الفنيّة للمنتخباتِ الوطنيّة، وبمشورةِ اتحادات غرب آسيا، لغرض الاتفاق النهائيّ على موعد ( زمان ومكان ) إقامة البطولة".

وأشار كريم إلى: "نيةَ اتحاد غرب آسيا كانت بإقامةِ البطولة في أقرب فترةِ توقف دولي (أيلول ، تشرين الأول ، تشرين الثاني) المقبل لكن بسبب التزاماتِ معظم المُنتخبات بمشاركاتٍ مختلفةٍ اتجهت الآراءُ نحو إقامتها في العام المقبل مع مقترحٍ آخر بإقامتها بعد انتهاء فترة منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم خارج أيام التوقف الدوليّ، أي مع فترة انتهاء المنافسات المحلية في مختلفِ البلدان سواء في تموز أو آب من العامّ المُقبل".

