ريان الشبل.. لاجئ سوري عمدة لبلدة ألمانية بعد بفوزه بأغلبية الأصوات

يؤدي السوري ريان الشبل (29 عاما) مساء اليوم الجمعة اليمين الدستورية لتولي منصب عمدة بلدة أوستلسهايم الألمانية الواقعة شمالي الغابة السوداء، وذلك خلال احتفال لمجلس البلدة.



ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فإن الشبل فر من سوريا قبل 8 سنوات، وفي أبريل/نيسان الماضي انتخبه أغلبية مواطني البلدة البالغ عددهم 2500 نسمة عمدة لهم بنسبة تأييد بلغت 55.41% من الأصوات.



وقالت الوكالة إن الشبل ربما يكون أول عمدة سوري في جنوب غربي ألمانيا.



ووفقا لمجلس بلدية ولاية بادن فورتمبيرغ، لم يتقدم حتى الآن آخرون من أصول سورية لتولي منصب العمدة في الولاية، وعلى مستوى ألمانيا لم ترصد "شبكة العمد الشباب" تعيين أي عمدة قدم إلى ألمانيا لاجئا في عام 2015.



وتشير بعض الإحصاءات إلى أن عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا يبلغ حوالي مليون شخص فروا من بلادهم بعد الأزمة المستمرة منذ عام 2011.



المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

