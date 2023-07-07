انت الان تتابع خبر الأردن يعلن مصادرة كمية هائلة من "الكبتاغون" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصفدي في مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية، الذي استضافته الولايات المتحدة وافتتحه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، أن "محاولات تهريب المخدرات من الحدود السورية مستمرة ومتكررة"، لافتا إلى "مصادرة أكثر من 65 مليون حبة كبتاغون خلال العامين الماضيين".وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، قال الصفدي إن "تشكيل التحالف خطوة مهمة للتصدي لتهديد المخدرات الصناعية المتصاعد، ومواجهة الانتشار الخطير لها".

وذكر أن "هذا التحالف الدولي الجديد سيتيح لنا العمل معًا لمكافحة إنتاج المخدرات الصناعية، وتهريبها، وتوزيعها".

وقال الصفدي إن "عالمية خطر المخدرات الصناعية والموارد الهائلة المتوفرة لمصنعيه ومهربيه يستوجب جهدا دوليا مشتركا لمواجهة هذا الخطر".

وأكد "ضرورة التعاون في توفير تكنولوجيا حماية الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومشاركة الخبرات في التوعية ضد المخدرات وتأهيل ضحاياه".

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي عقد هذا الاجتماع الوزاري للإعلان عن إنشاء التحالف العالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الصناعية.

وشهد الاجتماع مشاركة 30 وزير خارجية ووزراء ومسؤولين من أكثر من 80 دولة، وعددٍ من ممثلي منظمات إقليمية ودولية.

ويسعى هذا التحالف إلى توحيد جهود البلدان في جميع أنحاء العالم لمنع التصنيع غير المشروع للمخدرات الصناعية والاتجار بها، والاستجابة بفعالية لتأثيراتها على الصحة العامة.

ومن المقرر أن ينعقد التحالف الدولي وجاهياً على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، في شهر آذار 2024.

