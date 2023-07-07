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انت الان تتابع خبر الانيق يكشف عن ثاني صفقاته للموسم المقبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460950-638243573559696539.png
2023-07-07 | 22:07
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كشف نادي الطلبة، مساء اليوم الجمعة، عن إتمام الصفقة الثانية للموسم المقبل، بعد التوقيع الرسمي مع المدافع زيد تحسين لتمثيله لموسم إضافي.
وقدمت إدارة الطلبة المؤقتة زيد تحسين، قبل التوجه إلى زاخو صباح السبت لملاقاة أصحاب الأرض يوم الإثنين المقبل، ضمن الجولة 36 من الدوري العراقي الممتاز.
وتعد صفقة تحسين الثانية، التي تتم بشكل رسمي بعد التوقيع مع المحترف التونسي عدي بلحاج، الذي مدد عقده للموسم الثاني تواليا.
وهناك انباء أن الأيام المقبلة ستشهد أيضا الإعلان الرسمي عن التجديد للمحترف الغاني أبو بكر ليو كامارا، وكذلك الحارس الشاب حسن أحمد.
وتعد صفقة تحسين الثانية، التي تتم بشكل رسمي بعد التوقيع مع المحترف التونسي عدي بلحاج، الذي مدد عقده للموسم الثاني تواليا.
وهناك انباء أن الأيام المقبلة ستشهد أيضا الإعلان الرسمي عن التجديد للمحترف الغاني أبو بكر ليو كامارا، وكذلك الحارس الشاب حسن أحمد.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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