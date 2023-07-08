شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الحصول على هجرة دائمة خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 111 لسنة 1983، حول الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، على حزمة من الشروط لمن يرغب في الحصول على هجرة دائمة، فقد أكد التشريع على أن للحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.





ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى:1. الحصول على موافقة دولة المهجر.

2. الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.

3. ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نص القانون أن المهاجر هجرة دائمة يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية، وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية المصرية.

ونص القانون إلى أن كل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه، ويسرى ذلك على أبناء المصرية المهاجرين معها والمحتفظين بجنسيتهم المصرية.