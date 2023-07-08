مستشار الديوان الملكي السعودى يطمئن على صحة التوأم السيامي المصري "سلمى و سارة"

ياسر رشاد - القاهرة - زار الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبى والجراحى فى عمليات فصل التوائم السيامية، مساء أمس التوأم السيامى المصرى سلمى وسارة بمستشفى الملك عبدالله التخصصى للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطنى بالرياض،

واطمأن الربيعة على استقرار حالة الطفلين الصحية بعد أسبوعين من إجراء عملية فصل ناجحة لهما.

عبر المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديره الواسع لجهود الكادر الطبى المعالج للتوأم، متمنيا الشفاء العاجل لهما.

يذكر أن سلمى وسارة كانتا تشتركان فى منطقة الرأس وأجريت لهما عملية فصل ناجحة الشهر الماضى بمستشفى الملك عبدالله التخصصى للأطفال، وشارك فيها 31 من الكوادر الطبية السعودية المتخصصة.