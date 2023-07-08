تعليق قوي من البيت الأبيض حول انضمام أوكرانيا للناتو

ياسر رشاد - القاهرة - انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" أمر مُستحيل دون قيامها بإصلاحات داخلية، وتتأكد واشنطن من قدرة كييف على تنفيذها، حسبما أفادت مديرة شئون أوروبا بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "أماندا سلوت".

وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، أشارت سلوت في تصريح، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "أوكرانيا بحاجة إلى الإصلاحات من أجل تلبية المعايير المطلوبة قبل الانضمام إلى الناتو، ونحن نعمل مع أوكرانيا للتأكد من أنها تستطيع اجتياز هذا الجانب".

أوكرانيا تستطيع الحصول على عضوية مستعجلة في الحلف:

أعلن أمين عام حلف الناتو السابق، أندرس فوغ راسموسن، قبل أيام، أن أوكرانيا تستطيع الحصول على عضوية مستعجلة في الحلف، على غرار السويد وفنلندا.

أضاف في حديث لـ"Times" البريطانية قائلًا: "إن من الواضح أن أوكرانيا تستوفي معايير عضوية حلف الناتو، ويمكن لها أن تسلك ذات المسار المختصر، الذي ستسلكه السويد وفنلندا العام المقبل".

تعتقد عدد من الدول المتشدّدة في أوروبا الشرقية، في المقابل، أنه من الضروري توضيح أن "أوكرانيا ستُصبح عضوًا في الناتو" بعد انتهاء النزاع، إذْ تدعو إلى وضع خطة محددة لدخولها، إلا أن دبلوماسيين آخرين من دول الناتو يرون بأنه لا تُوجد إمكانية لانضمام كييف إلى الحلف بسرعة.