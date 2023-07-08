بايدن يُلقي خطابًا مُهمًا في اختتام قمة الناتو بفيلنيوس

ياسر رشاد - القاهرة - سيُلقي الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، خطابًا مُهمًا في اختتام "قمة الناتو" المُرتقبة في فيلنيوس، حسبما أفادت مسؤولة الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، استبقت أماندا سلوت زيارة بايدن لفيلنيوس، بالإعلان للصحفيين عن خطاب الرئيس الأمريكي، إذ قالت "إن الرئيس بايدن سيُلقي خطابًا مُهمًا في فيلنيوس حول أهمية دعم أوكرانيا وحماية القيم الديمقراطية حول العالم، بعد القمة".

قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) السنوية:

وتحتضن العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي الثلاثاء والأربعاء المُقبلين قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) السنوية.

ومن المتوقع أيضًا أن تُمثل زيادة الإنفاق الدفاعي واستمرار المساعدة لأوكرانيا، أحد الموضوعات الرئيسية للاجتماع.

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، استقبل يوم الأربعاء، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، لإعادة تأكيد العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والسويد.

ويزور رئيس الحكومية السويدية واشنطن قبل أسبوع من قمة حلف الأطلسي في ليتوانيا.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن وكريسترسون أكدا التزامهما المشترك بمواصلة دعم أوكرانيا وتنسيق الجهود عبر الأطلسي بشأن الصين.

وناقش بايدن ورئيس الوزراء السويدي الشراكة الدفاعية الثنائية، بما في ذلك التقدم نحو اتفاقية تعاون دفاعي جديدة بين الولايات المتحدة والسويد.

وأشاد الرئيس الأمريكي بدور السويد كمزود أمن إقليمي وشدد على التزامه بالترحيب بالسويد في الناتو في أقرب وقت ممكن.

وأعلن بايدن أنه يتطلع "بفارغ الصبر" لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، مُؤكدًا دعمه الكامل لعضويتها.