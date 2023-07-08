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بعد توقيف ضباط.. وزير الداخلية يمنح مدير الجوازات إجازة (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، امر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بمنح اللواء رياض جندي عبد الكاظم خضير إجازة اعتيادية لمدة 30 يوما براتب تام يقضيها داخل العراق اعتبارا من 8/7/2023".

ويذكر ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، امر في وقت سابق اليوم بإيقاف 5 ضباط برتب عميد بينهم مدير الجوازات وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم بسبب تلكؤ الشركات التي تم التعاقد معها لتوريد جواز السفر الاعتيادي الخام.


الوثيقة ادناه:
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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