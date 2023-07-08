بايدن يعلق على تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن قرار بلاده تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية كان "صعبا للغاية"، الا أن كييف في حاجة إليها نظرا لاستنزاف ذخيرتها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال بايدن لشبكة "سي أن أن" الأميركية "كان قرارا صعبا للغاية من قبلي. وبالمناسبة، لقد بحثت فيه مع حلفائنا"، مضيفا "ذخيرة الأوكرانيين تنفد".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أنها ستزود أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، تقدر قيمتها بـ800 مليون دولار، من بينها الذخائر العنقودية.

وقال البنتاغون: "سنزود كييف بالذخائر العنقودية.. نتائج الهجوم (الأوكراني) المضاد أقل من توقعاتنا، وعلينا التأكد من أن كييف تملك كل الأدوات اللازمة".



