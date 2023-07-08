روسيا تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بمقاطعة فورونيج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، عن تمكن قوات الدفاع الجوي في المنطقة من اكتشاف طائرتين مسيرتين أوكرانيتين وتدميرهما، وفق روسيا اليوم.

وكتب غوسيف في قناته على "تلغرام" "عند اقترابها من فورونيج، حددت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت طائرتين مسيرتين. لا يوجد ضحايا أو إصابات أو دمار. أحافظ على الوضع تحت السيطرة الشخصية مع الخدمات والإدارات ذات الصلة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما إرهابيا لـ5 مسيرات أوكرانية في منطقة موسكو الجديدة وضواحي موسكو.

وجاء في بيان الوزارة "دمرت أنظمة دفاعاتنا الجوية أربع مسيرات أوكرانية في منطقة موسكو الجديدة.. كما تم إسقاط مسيرة أخرى بوسائط الدفاع الإلكتروني (وسائط الحرب الإلكترونية) في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو".