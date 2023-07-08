إطلاق نار على مسيرات التحالف الدولي بعد اختراقها لمسارات الطائرات الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - سجل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا حالتين لظهور طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب على مسارات تحليق طائرات القوات الجوية الروسية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الأدميرال أوليج جورينوف نائب رئيس المركز الروسي في سوريا -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن أنظمة التوجيه الخاصة في مسار طائرات القوات الجوية الروسية، أدت إلى إطلاق نار تلقائي على الأهداف.

وقال جورينوف إن "حالتين مسجلتين لظهور طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب من طراز إم كيو-9 على مسارات طيران طائرات القوات الجو فضائية الروسية تثيران القلق بشكل خاص".

وأشار إلى تسجيل تأثير على أنظمة التوجيه في الحالتين، ما أدى إلى التشغيل التلقائي لأنظمة الدفاع على متن الطائرات الروسية وإطلاق النار على أهداف حرارية كاذبة.

وأكد الأدميرال أن "الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، لمنع الاصطدام بطائرات التحالف المسيرة".