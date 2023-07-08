شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بوضع خطة لزيادة إيرادات المركز القومى للترجمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار لمجلس النواب، لمناقشة مشروعى قانونين الخطة والموازنة للعام المالى 2023/2024، التأكيد على على أن هذه الموازنة تأتى فى ظروف اقتصادية وأزمات يعانى منها دول العالم أجمع مشددة على ضرورة إلتزام كافة الهيئات بمبدأ ترشيد الإنفاق.

وتضمنت توصيات اللجنة، ما يخص المركز القومي للترجمة، والتي أوصت بالتزام وزارة المالية بمراعاة تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة في الباب الثاني للمركز لمواجهه ارتفاع أسعار الطباعة والأحبار وكذا التعاقد مع مترجمين متخصصين.

وطالبت بوضع خطة ترتقي إلي سياسة تسويقية تضمن زيادة إيرادات المركز على النحو المأمول مع التأكيد على اهتمام المركز بمنافذ البيع التابعة له ووضع ترجمة للإنتاج الادبي والعلمي المعدل إلي لغات أخري على قائمة أولويات المركز بما يدعم القوة الناعمة المصرية.

كما أكدت على أهمية قيام المركز القومي للترجمة بإعداد دراسات وافية من خلال مقايسات تقديرية لإنشاء مطبعة خاصة به على أن يتم مخاطبة وزارة التخطيط بهذه الدراسة لتوفير الاعتمادات المالية بما يؤدى ذلك إلى توفير نفقات قيام المركز بالطباعة فى الخارج.