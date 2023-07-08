انت الان تتابع خبر بينهم مجهزون بأحزمة ناسفة.. مسلحون يستهدفون مركز شرطة في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وافادت وكالة تسنيم الإيرانية ان عددا من المسلحين هاجموا صباح اليوم السبت، مخفر 16 للشرطة يقع جنوب الموصل اهل السنة زاهدان.

وما زال يسمع صوت طلقات نارية من جميع أنحاء مركز الشرطة، حسب التقرير.

كان هؤلاء الأشخاص مجهزين بأحزمة ناسفة وتم تفجير اثنين منهم.



وأفادت بعض المصادر أن المهاجمين حاولوا اقتحام مركز الشرطة بتفجيرات انتحارية.