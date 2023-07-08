بايدن يطالب الرئيس الصيني بتوخي الحذر بعد لقائه بوتين

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت أنه طالب نظيره الصيني شي جين بينج بـ "توخي الحذر" خاصة عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن بكين تعتمد على الاستثمار الغربي.

جو بايدن وشي جين بينج

وأوضح بايدن في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " أنه قال لنظيره الصيني هذا ليس تهديدا، هذه ملاحظة، مضيفا " أكدت له أنه منذ دخول روسيا إلى أوكرانيا، انسحبت 600 شركة أمريكية من روسيا، وقد أخبرتني أن اقتصادك يعتمد على الاستثمار من أوروبا والولايات المتحدة، كن حذرا".

يذكر أن الرئيس الصيني قد حذر يوم الثلاثاء الماضي دول منظمة شنغهاي للتعاون من "الثورات الملونة" ومن "حرب باردة جديدة"، وذلك في كلمة أدلى بها خلال قمة المنظمة.

وفي السياق ذاته، تتواجد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في الصين، حيث تلتقي بمسؤولين صينيين منهم رئيس الوزراء لي تشيانج في محاولة لتهدئة العلاقات التجارية المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.

تأتي الزيارة في وقت يدعو بعض السياسيين الأمريكيين إلى تقليل اعتماد واشنطن على العملاق الآسيوي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.