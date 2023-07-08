شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الأسرة تستجيب لـ3 طلبات فى صحيفة دعوى واحدة وحكم واحد.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "فى سابقة قضائية.. محكمة الأسرة تستجيب لـ3 طلبات فى صحيفة دعوى واحدة وحكم واحد"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه صادرا من الدائرة "7" أسرة الساحل – بمحكمة شبرا لشئون الأسرة للولاية على النفس، بإثبات 3 طلبات فى صحيفة قضائية دعوي واحدة وفي حكم واحد، 1-بإثبات زواج بموجب عقد زواج عرفي لأن الزوجه لم تبلغ السن القانوني، 2- ثبوت نسب الأطفال، 3-إثبات طلاق"، وإليكم التفاصيل كاملة:

فى سابقة قضائية.. محكمة الأسرة تستجيب لـ3 طلبات فى صحيفة دعوى واحدة وحكم واحد.. إثبات زواج بموجب عقد عرفى لأن الزوجة لم تبلغ السن القانونية.. ترتب عليه إثبات نسب الصغيرة لوالدها.. وإثبات الطلاق كأخر طلب

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