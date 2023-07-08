الرئيسان التركي و الأوكراني يبحثان ملفي الأمن واتفاق الحبوب

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت أنه بحث ملفي الأمن واتفاق الحبوب خلال اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

زيلنيسكي والرئيس التركي

وأضاف زيلنيسكي حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- " أنه خلال لقائه مع الرئيس التركي أجرى مفاوضات وصفها بالـ"مهمة جدا" وتم بحث ملف الأمن في منطقة البحر الأسود وأوروبا بشكل عام ".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وحماية الدولة والشعب ومصالحه، والاهتمام بالقمة في فيلنيوس (قمة الناتو) التي يجري الإعداد لها ، مؤكدا أنه سيناقش بشكل منفصل حماية وتطوير اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والجهود الإضافية لتحقيق الأمن الغذائي .

الأمم المتحدة: اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود "أساسية" لأمن الغذاء العالمي

وصف نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اتفاقية تصدير الحبوب من المرافق الأوكرانية عبر البحر الأسود وتسهيل صادرات روسيا بـ "الأساسية" من أجل أمن الغذاء العالمي وذلك قبل انتهاء مدة الاتفاقية يوم 17 يوليو الجاري .

وقال حق - في تصريحات له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن الأمين العام للأمم المتحدة يسلط الضوء على الدور الأساسي الذي يمثله تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا في دعم أمن الغذاء العالمي، ويشدد على ضرورة استمرار التطبيق الكامل للاتفاقية الموقعة في يوليو 2022 لضمان وصول هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية بسلاسة وفعالية".

وأضاف "أن هذه الاتفاقية تساهم في خفض أسعار الغذاء عالميا، وهي الآن أقل بأكثر من 23% عن المستويات القياسية التي وصلت إليها في مارس 2022".

بايدن: طالبت الرئيس الصيني بتوخي الحذرخاصة بعد لقائه ببوتبن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت أنه طالب نظيره الصيني شي جين بينج بـ "توخي الحذر" خاصة عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن بكين تعتمد على الاستثمار الغربي.

وأوضح بايدن في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " أنه قال لنظيره الصيني هذا ليس تهديدا، هذه ملاحظة، مضيفا " أكدت له أنه منذ دخول روسيا إلى أوكرانيا، انسحبت 600 شركة أمريكية من روسيا، وقد أخبرتني أن اقتصادك يعتمد على الاستثمار من أوروبا والولايات المتحدة، كن حذرا".

يذكر أن الرئيس الصيني قد حذر يوم الثلاثاء الماضي دول منظمة شنغهاي للتعاون من "الثورات الملونة" ومن "حرب باردة جديدة"، وذلك في كلمة أدلى بها خلال قمة المنظمة.

وفي السياق ذاته، تتواجد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في الصين، حيث تلتقي بمسؤولين صينيين منهم رئيس الوزراء لي تشيانج في محاولة لتهدئة العلاقات التجارية المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.

تأتي الزيارة في وقت يدعو بعض السياسيين الأمريكيين إلى تقليل اعتماد واشنطن على العملاق الآسيوي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.