مراسم تذكارية لرئيس الوزراء الياباني الراحل في ذكرى اغتياله

ياسر رشاد - القاهرة -

أقيمت اليوم السبت مراسم تذكارية لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي في ذكرى مرور عام على اغتياله أثناء إلقاء خطاب انتخابي في مدينة "نارا" غربي اليابان.

شينزو آبي

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مراسم أقيمت صباح اليوم في معبد "زوجوجي" البوذي بوسط طوكيو، مشيرة إلى أن أرملة رئيس الوزراء الراحل وعدد من أقاربه، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الحالي كيشيدا فوميو وأمين عام الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم موتيجي توشيميتسو كانوا من بين الحضور.

وفي مدينة نارا، توافد المواطنون لزيارة الموقع الذي شهد مقتل رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي لتقديم صلواتهم ووضع الزهور.

وتوفي آبي، أطول زعيم لليابان حكما في منصبه، في الثامن من يوليو الماضي، إثر تعرضه لإطلاق نار من مسافة قريبة، بينما كان يلقي خطابا في تجمع انتخابي قبل يومين من انتخابات مجلس المستشارين، وتم القبض على منفذ الهجوم.

وأخبر المتهم المحققين بأنه استهدف آبي عمدا، موضحا للشرطة أنه كان حاقدا على منظمة اعتقد أن رئيس الوزراء السابق على ارتباط بها.

وشغل آبي منصب رئيس الوزراء من عام 2006 إلى عام 2007 ومرة ​​أخرى من عام 2012 إلى عام 2020 قبل أن يتنحى بسبب مشاكل صحية.

اغتيال رئيس الحكومة الياباني

وفي مثل هذا اليوم هزّت جريمة اغتيال رئيس الحكومة الياباني السابق شينزو آبي اليابان والعالم، وأطلقت موجة عارمة من الاستياء والاستنكار من كل أنحاء العالم.

وكان آبي، وهو أطول رئيس للوزراء بقاء في سدة الحكم بالبلاد، تعرض لإطلاق نار أثناء حملة انتخابية له في مدينة نارا غرب البلاد، ما أدى إلى وفاته بعد ساعات من نقله إلى المستشفى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة اليابانية قولها للصحافيين في منطقة نارا، إن مطلق النار وهو من سكان المنطقة - أقر باستهداف آبي.

وقال ضابط كبير في الشرطة: أقر المشتبه فيه بأنه كان حاقداً على منظمة معينة، وبأنه ارتكب الجريمة لأنه كان يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي على ارتباط بها.

وبحسب الشرطة اليابانية، فإن مطلق النار يدعى تيتسويا ياماغامي، وهو عاطل عن العمل ويبلغ 41 عاماً. وأكّد في إفادة للشرطة، أنه استخدم بندقية يدوية الصنع. وقال ضابط شرطة في منطقة نارا، للصحافيين: هذا ما أكده المشتبه فيه، وتوصلنا إلى أنها (البندقية) مصنوعة يدوياً على ما يظهر بوضوح، علماً بأن تحليلاتنا مستمرة».