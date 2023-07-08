شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم ندوة بعنوان "ثورة 30 يونيو.. ذكرى صمود الشعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، ندوة نقاشية تحت عنوان «ثورة 30 يونيو.. ذكرى صمود الشعب أمام إرهاب الإخوان»، وذلك بمركز سينما الحضارات بدار الأوبرا.

تدور الندوة حول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو العظيمة، الثورة التي استردت الوطن من تنظيم إرهابي تمكن من اختطاف الوطن وإرهاب مواطنيه، وممارسه جرائمه المعهودة ضد فئات الشعب المصري بمختلف فئاته، وتناقش أسباب اندلاع ثورة 30 يونيو ومحاولات أخونة مؤسسات الدورة.

كما تتطرق المناقشات إلى دور المثقفين في الثورة، وكذلك دور تمرد في الحشد للثورة، ودور القوات المسلحة في تأييد الثورة ومطالب الشعب المصري، كذلك تفاصيل اعتصام رابعة ومرحلة محاولات إنهاك الدولة بالمظاهرات والإرهاب بعد فض اعتصام رابعة.

تدير الندوة الإعلامية آدا جاد، ويشارك فيها الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقًا، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لطفي سالمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.