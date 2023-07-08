انت الان تتابع خبر بالفيديو.. إلهام الفضالة تحتفل بعيد زواجها من شهاب جوهر: أنت نعمة من الله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت فضالة فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام تضمن العديد من الصور التي تجمع بينها وبين شهاب جوهر منذ بداية زواجهما موجهة له رسالة احتفالاً بيوم زواجهما. وكتبت إلهام الفضالة على الفيديو: "كل عام وأنت بخير وأنا وياك دايم بخير، اليوم أكملنا سنتين زواج أنت نعمة من الله، عشت معاك أحلى سنين عمري، الله يحفظك لي طول العمر، الحمد لله على رزقك يا الله".