انت الان تتابع خبر بالفيديو.. إلهام الفضالة تحتفل بعيد زواجها من شهاب جوهر: أنت نعمة من الله والان مع التفاصيل
وكتبت إلهام الفضالة على الفيديو: "كل عام وأنت بخير وأنا وياك دايم بخير، اليوم أكملنا سنتين زواج أنت نعمة من الله، عشت معاك أحلى سنين عمري، الله يحفظك لي طول العمر، الحمد لله على رزقك يا الله".
وجاء احتفال إلهام الفضالة وشهاب جوهر بذكرى زواجهما الثانية بعد عدد من الشائعات التي لاحقتهما خلال الفترة الماضية حول انفصالهما إلا أنهما حرصا على الرد عليها.
وتحرص إلهام الفضالة على التغزل في زوجها دائماً، فقبل أيام شاركت صورة جمعتها به وكتبت: "زوجي الحبيب أخشى أن أحسد نفسي عليك يا نعمة بعثها الله لي وحدي أشكرك لوجودك في حياتي التي امتلأت بالسعادة والبهجة منذ وجودك بها يا قلبي".
ورد شهاب جوهر مع تكرار تلك الشائعات في فيديو جمعه بإلهام الفضالة قائلاً: "الإشاعة اللي طالعة ما في حد ما اتصل علينا ويقولوا إننا انفصلنان الله يخلينا لبعض، ويبعد عنا شر الحسد، أنا إلهام ما أبدلها بالذهب ويارب معا طول العمر"، لترد النجمة الكويتية على كلمات زوجها قائلة: "يا عمري الله يخليك لي يارب وتدوم سند طول العمر".