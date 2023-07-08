انت الان تتابع خبر اجتماع امني يخص المفسوخة عقودهم.. تحديد موعد مراجعة المؤسسات الامنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اجتماعاً للقيادات الأمنية والعسكرية، خُصص لمناقشة إعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات والأجهزة العسكرية والأمنية وهيئة الحشد الشعبي".وأضاف: "وجه السوداني بإطلاق عملية استقبال المفسوخة عقودهم، في المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية، وحسب جداول وتوقيتات زمنية تحددها كل جهة، وأن يجري توخي الدقة والتحقق، ووضع ضوابط خاصة لاستقبالهم واستكمال طلباتهم لإعادتهم إلى الخدمة".

وأشار المكتب الإعلامي الى انه "جرى خلال الاجتماع اعتماد المدة من 15 إلى غاية 24 تموز الجاري، موعداً لتأشير مراجعة المفسوخة عقودهم لوزاراتهم ومؤسساتهم".

وشدد القائد العام للقوات المسلّحة على "أهمية العمل بانسيابية، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالإعادة إلى الخدمة، وتنظيم العمل وتدارس الحالات المقدّمة وفق القوانين والتعليمات العسكرية، وتوجيه الموارد البشرية وفق السياقات العاملة".

