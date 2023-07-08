زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب الفجيرة الإماراتية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، إن زلزالا بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب إمارة الفجيرة، وتحديدا في منطقة ضدنا.

زلزال الامارات

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم بالإمارات، صحوا إلى غائم جزئيا يصبح مغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة بالغبار شرقاً وشمالاً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية وشمالية غربية 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س خاصة شرقاً وشمالاً.. ويكون الموج في

الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:46 والمد الثاني عند الساعة 04:37 والجزر الأول عند الساعة 10:50 و الجزر الثاني عند الساعة 22:39.

أما في بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:34 والمد الثاني عند الساعة 01:51 والجزر الأول عند الساعة 20:02 والجزر الثاني عند الساعة 07:43.

زلزال يضرب ولاية تيبازة الجزائرية

ومن جهتها قالت وسائل إعلام جزائرية، إن زلزالا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر هز ولاية تيبازة.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية “craag”، فإن مركز الهزة حدد بـ 8 كم شمال حجرة النص ، بولاية تيبازة.

ومنذ أكثر من أسبوع ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، شمال الجزائر، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

حينها قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة زلزال الجزائر ضربت شمال الجزائر، وقعت على مسافة 40 كيلومتر جنوب غرب بجاية الواقعة على ساحل البحر المتوسط.