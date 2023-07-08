شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تلتقى سفير بلجيكا بمصر ووفدا طلابيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان لقاء مع السفير Francois Cornet سفير بلجيكا بمصر ووفد طلاب مؤتمر أوليفينت البلجيكى.

وتناول اللقاء، حسب بيان صادر عن اللجنة، الحديث عن دور المؤسسات التشريعية ومجلس النواب فى مصر يتمثل في صياغة وتشريع القوانين والسياسات التي تنظم حياة المواطنين وتحدد صلاحيات الحكومة والجهات الأخرى، ويعتبر مجلس النواب هو الهيئة التشريعية الرئيسية في مصر، ويتكون من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع الشعبي.

وأشار إلى دور مجلس النواب بالعديد من المهام والوظائف، بما في ذلك المشاركة في صياغة وتعديل الدستور المصري ومناقشة وإقرار القوانين والتشريعات المختلفة ومراقبة عمل الحكومة وتقييم أدائها، وكذلك مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة وتمثيل المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم.

وأضاف رضوان: "يتمتع مجلس النواب بصلاحيات تشريعية ورقابية، حيث يمكنه طرح الأسئلة والاستجوابات لأعضاء الحكومة ومسؤولين آخرين، كما يمكن للمجلس أيضًا تشكيل لجان تحقيق للتحقيق في قضايا محددة".

ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء الحديث عن تأثير الثورات التي اندلعت في عام 2011 وأثرت بشكل كبير إقليميًا، وعن وضع مصر الاستراتيجي في المنطقة وتعاملها مع البلدان العربية والأفريقية، والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، التى شهدتها مصر.

وتابع: "من الناحية الاقتصادية، تأثرت مصر بتغيرات الأوضاع في البلدان العربية والأفريقية المجاورة، منها تدهور الأوضاع الاقتصادية في بعض البلدان المتأثرة بالثورات، مثل ليبيا وتونس واليمن والسودان وسوريا التي أثرت على الاقتصاد المصري وعلى التجارة والاستثمارات"، موضحا أنه مع مرور الوقت، بدأت مصر في استعادة دورها الإقليمي والدولي، وتعزيز علاقاتها مع البلدان العربية والأفريقية وتم استعادة الاستقرار السياسي في مصر بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتم تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول المجاورة والشركاء الإقليميين.

وبشكل عام، أوضح "رضوان" أن ثورات الربيع العربي أثرت في وضع مصر الاستراتيجي في المنطقة وتعاملها مع البلدان العربية والأفريقية، ولكن مع مرور الوقت، تم استعادة الاستقرار وتعزيز العلاقات الخارجية لمصر.