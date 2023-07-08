شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يرعى الأولى على الجمهورية فى التعليم التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تبني مؤسسة صناع الخير إحدي كيانات التحالف الوطني الطالبة ندي عبدالباقي ابنة محافظة بورسعيد الحاصلة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في التعليم التجاري، وكذلك الطالبة سعاد مصطفي الملقبة " بزويل الفيوم " صاحبة إبتكار الثلاجة المتنقلة الموفرة للطاقة، وإهدائهن منح دراسية كاملة طوال فترة دراستهن الجامعية وحتي استكمال الدراسات العليا وصولاً لدرجة الدكتوراه .

يأتي ذلك في إطار مبادرة "تكافؤ" التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لدعمطلاب الجامعات النابغين من غير القادرين وتشجيعهم علي استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية لهم.

وأوضح المركز الإعلامي في بيانه أن رعاية الطالبتين يأتى فى إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومةالتعليم وتشجيع الطلاب علي التفوق والإبتكار حيث حصدت الطالبة ندى عبد الباقي المركز الأول على مستوي الجمهورية في التعليم التجاري بمجموع 98% .

بينما نجحت سعاد مصطفي إبنة محافظة الفيوم وإحدي طلاب كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقة بجامعة مصرالتكنولوجية قسم ميكاترونكس والحاصلة علي دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية بتفوق، في إبتكار ثلاجه متنقلة موفرهللطاقة تستهلك 36 واط/الساعة مقارنة بالثلاجة العادية التي تستهلك 150 واط/الساعة بجانب أنها صديقة للبيئة يمكنشحنها وتشغيلها بالطاقة الشمسية.

جدير بالذكر أن مبادرة "تكافؤ" تمثل نموذجاً رائعاً لتعاون الجهاز التنفيذى للدولة ممثلاً فى وزارة التعليم العالىوالمجتمع المدنى ممثلاً فى مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي للإرتقاء بمنظومةالتعليم الفنى ودعم النابغين من غير القادرين طوال سنوات فترة الدراسة الجامعية وبعد الجامعية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.