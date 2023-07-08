انت الان تتابع خبر إيران.. "جيش العدل" تتبنى هجوم زاهدان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت العلاقات العامة والإعلام في مقر عمليات "قدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، بوقت سابق في بيان: "حاول فريق إرهابي مكون من 4 أشخاص اقتحام مركز الشرطة رقم 16 في زاهدان، لكنه واجه مقاومة بطولية من قبل رجال الشرطة، وتم إحباط هذا العمل الارهابي الأعمى بعد مقتل جميع الإرهابيين".



وأفاد المدعي العام لمدينة زاهدان، شمس آبادي، بأن "عنصرين من قوى الأمن الداخلي قتلا في الاشتباك مع المسلحين"، مؤكدا أن "الوضع حاليا تحت سيطرة قوات الأمن وإنفاذ القانون".

