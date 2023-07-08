انت الان تتابع خبر مغنية تدعو لقتل ماكرون بطريقة "وحشية" والسلطات تحقق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال حفلتها مساء الخميس في بوليو سور مير، في إطار مهرجان في جنوب فرنسا، تخيلت الفنانة على المسرح مشهدا يقوم فيه المتفرجون بمهاجمة ماكرون وقتله.

وقالت: "أنا أعرفه (...) أعتقد أن هذا ما يريده الشعب، هو تثبيتي على ارتفاع عشرين مترا عن الأرض (...) وأن يحضر الجميع بعصي هائلة رؤوسها مزودة بمسامير".



وتابعت المغنية ابنة المغني جاك هيجلان بحسب تسجيل فيديو منشور على الموقع الالكتروني وحساب تيك توك للمجلة الثقافية "إين-آوت كوت دازور" أنه "هناك ننزله لكن مع كل العفوية واللطف اللذين يتمتع بهما أهل الجنوب، عندما يصبح فوقنا تماما سيكون لدينا جميعا عصيا نحتفل (...) ونطرحه أرضا لكن بلطف".

وقالت بسخرية "أرى من الآن عنوان (صحيفة) نيس-ماتان غدا: "إيزيا تدعو إلى قتل ماكرون"، كما ذكرت الصحيفة المحلية التي تحدثت عن الحفل في عددها صباح السبت وتحدثت عن محاولة فاشلة للدرك لاستجوابها في نهاية العرض.

