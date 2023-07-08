انت الان تتابع خبر تنديداً بحرق القرآن.. أنصار الصدر يجددون تظاهراتهم في كربلاء (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من أنصار التيار الصدري، خرجوا اليوم، في تظاهرة منددة بالإساءة للقرآن الكريم، وذلك في سريع حي الرمضان وسط كربلاء.

وطالب المتظاهرون، بحسب مراسلنا، بتفعيل دور الانتربول والقاء القبض على المجرم ومحاكمته في العراق وغلق السفارة السويدية.



وفي 28 حزيران 2023، قام سويدي من أصل عراقي يدعى (سلوان موميكا) بتمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.