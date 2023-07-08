انت الان تتابع خبر تركيا تعلق على علاقتها بروسيا: لن نسمح لأي طرف بإفسادها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أردوغان في كلمة ألقاها بمدينة بايبورت التركية "التزمنا بالسياسة المتوازنة منذ اليوم الأول، وحافظنا على هذا النهج. وقد حاول اللوبي العسكري إلقاءنا في النار باستخدام المعارضة، إلا أننا لم نسمح بذلك".وأضاف :"بالرغم من تعزيزنا لعلاقاتنا مع أوكرانيا، إلا أننا لم نسمح بإفساد علاقاتنا مع روسيا في المقابل، ولم نمنح لذلك فرصة، كما نستمر بالحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشار أردوغان إلى أنه "يتوقع لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شهر أغسطس المقبل".

واستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مدينة اسطنبول أمس الجمعة، حيث بحثا عددا من الملفات، على رأسها القضايا المتعلقة بتنسيق مواقف البلدين قبل قمة الناتو في فيلنيوس والضمانات الأمنية الأوكرانية وصفقة الحبوب والتعاون الدفاعي بين الشركات.

