انت الان تتابع خبر بلند حسن يسجل حضوره الأول مع ناديه الهولندي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461012-638244273164877272.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-07-08 | 17:34
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سجل الدولي العراقي بلند آزاد حسن، اليوم السبت، حضوره الأول مع دي جرافشاب الهولندي بعد تصعيده للفريق الأول، إثر مشاركته في اللقاء الودي أمام كويز بويز، والذي انتهى لصالح فريقه (3-2).
ومن المؤمل أن يشارك آدزاد مع جرافشاب في منافسات دوري الدرجة الأولى الهولندي، إذ سيلعب فريقه مع أدو دين هاج في الجولة الأولى على ملعب دي فيفربيرج.
وتعد هذه أول مباراة للمهاجم العراقي صاحب الـ19 عاما مع الفريق الأول بعد أن تم ضمه مؤخراً عقب تألقه مع فئة الرديف.
وساهم بلند آزاد بحصد منتخب بلاده لقب بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، ونجح في تسجيل هدفين في مرمى الأردن والإمارات.
وتعد هذه أول مباراة للمهاجم العراقي صاحب الـ19 عاما مع الفريق الأول بعد أن تم ضمه مؤخراً عقب تألقه مع فئة الرديف.
وساهم بلند آزاد بحصد منتخب بلاده لقب بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، ونجح في تسجيل هدفين في مرمى الأردن والإمارات.
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