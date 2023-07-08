الألمان يُنددون بقرار أمريكا تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية قرار أمريكا إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية ووصفوه بأنه "غير إنساني ويتعارض مع القيم الأوروبية".

وبرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، بأنه إجراء مؤقت لحين زيادة الدول الغربية إنتاجها للقذائف التقليدية التي استنفدتها قوات كييف في هجومها المضاد، الذي كبدها وكبد الغرب خسائر مادية وعسكرية فادحة، وآلاف القتلى والجرحى والأسرى بين صفوف الجيش الأوكراني.

كتب أحد القراء: "أتمنى أن يكون بقاء بايدن في السلطة مؤقتا أيضا".

وتساءل آخر: "وفي حال نفاد القذائف العنقودية، ماذا ستستخدمون كحل مؤقت، هل الأسلحة النووية؟".

وأضاف آخر: "إمداد الدول المتحاربة بالقنابل العنقودية جريمة، وأي شخص يشرع استخدامها ويسمح بتوريدها يعد شريكا في جرائم الحرب".

وخلص قراء الصحيفة إلى أنه بقرار بايدن "المؤقت"، فقدت الولايات المتحدة حقها في الدفاع عن "القيم الغربية".

تزويد كييف بذخائر عنقودية:

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أمس الجمعة أنها بصدد تزويد كييف بذخائر عنقودية محظورة دوليا.

واستخدمت القوات الأوكرانية ذخائر عنقودية سوفيتية في قصف دونباس، ولاسيما مدينة دونيتسك، حيث نددت الأمم المتحدة بهذه الجريمة.

من ناحية أخرى، أعربت واشنطن سرا عن استيائها من فريق الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بسبب الهجوم على خط أنابيب "السيل الشمالي" الروسي، والذي تم، وفقا لوسائل الإعلام، بمشاركة الجانب الأوكراني.

وأفادت تقارير "نيوزويك"، نقلا عن مسؤول كبير في المخابرات العسكرية الأمريكية بأن "واشنطن أعربت سرا عن استيائها من حكومة زيلينسكي على خلفية الهجوم على "السيل الشمالي" في سبتمبر الماضي، لكن هذا العمل التخريبي أعقبته ضربات أخرى، بما في ذلك هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين نفسه".