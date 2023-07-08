فرنسا.. مُغنية تدعو لإنهاء حياة ماكرون والنيابة تفتح تحقيقًا ضدها

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت "النيابة الفرنسية"، مساء اليوم السبت، تحقيقًا بحق المُغنية "أيزيا هيغلان" بتُهمة “التحريض العلني على ارتكاب جريمة وجنحة”، بعدما تحدثت الفنانة في حفل عن مهاجمة حشود للرئيس إيمانويل ماكرون.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء السبت، خلال حفلتها الخميس، في منطقة بوليو سير مير، تخيلت الفنانة على المسرح مشهدًا يقوم فيه المتفرجون بمهاجمة ماكرون وقتله.

وقالت "أنا أعرفه، أعتقد أن هذا ما يريده الشعب، هو تثبيتي على ارتفاع عشرين مترًا عن الأرض، وأن يحضر الجميع بعصى هائلة رؤوسها مزودة بمسامير".

وتابعت المغنية ابنة المغني جاك هيغلان بحسب تسجيل فيديو منشور على الموقع الإلكتروني وحساب "تيك توك" للمجلة الثقافية "إين-آوت كوت دازور"، أن "هناك ننزله، لكن مع كل العفوية واللطف اللذين يتمتع بهما أهل الجنوب، عندما يُصبح فوقنا تمامًا سيكون لدينا جميعا عصى، نحتفل ونطرحه أرضًا لكن بلطف".

وأكملت بسخرية "أرى من الآن عنوان (صحيفة) "نيس-ماتان" غدًا: "إيزيا تدعو إلى قتل ماكرون".

ماكرون يُعلن تخطي وانتهاء ذروة الاضطرابات في فرنسا:

من ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع مع رؤساء بلديات في قصر الإليزيه، يوم الثلاثاء، إن ذروة الاضطرابات في البلاد قد ولت.

ونقلت قناة بي.إف.إم.إم.تي.في عن ماكرون قوله "علينا توخي الحذر بشأن الأيام والأسابيع المقبلة، لكن كما ترون، فقد مرت ذروة الاضطرابات".

وشدد ماكرون خلال الاجتماع على أن "الأولوية المطلقة الآن يجب أن تكون لضمان النظام على المدى الطويل".

وكان ماكرون في تصريحات سابقة، قد ألقى باللوم على ألعاب الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي في أعمال العُنف من قبل المُراهقين في شوارع البلاد، إذ إنهم يُقلدون ألعاب المغامرات الإلكترونية.