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تشيلسي يبرم صفقة جديدة لتعزيز دفاعه

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461016-638244310764833198.jpg

2023-07-08 | 18:33

تشيلسي يبرم صفقة جديدة لتعزيز دفاعه

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء السبت، التعاقد مع المدافع الشاب إيش صامويلز سميث من صفوف إيفرتون.
ومثل سميث منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 17 عاما هذا الصيف، ويلعب بشكل أساسي في صفوف فريق إيفرتون تحت 21 عاما.

ويجيد سميث اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر، وتدرب مع الفريق الأول لإيفرتون، وتواجد معهم في بعض المباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي والبريميرليج.


وقال سميث خلال تصريحاته لموقع تشيلسي: "لقد كانت صدمة بالنسبة لي، لأن كل شيء حدث بسرعة، لكنني سعيد لوجودي هنا، وستكون تجربة جيدة لي باللعب هنا، وتحديا كبيرا، ويجب التأقلم سريعا".

واستحوذ تود بويلي، على ملكية تشيلسي في مايو/آيار 2022، في صفقة وصلت قيمتها إلى 4.5 مليار إسترليني.

ولم يحقق تشيلسي طوال الموسم الماضي سوى 11 انتصارا، وأنهى الدوري في المركز 12.

ولم يحصد البلوز سوى 44 نقطة، وهي أسوأ حصيلة نقاط للفريق في عصر البريميرليج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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