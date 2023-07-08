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رشيد والمندلاوي يشددان على تعزيز آليات مكافحة الفساد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب المندلاوي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل بمقر اقامته، اليوم، رئيس الجمهورية (عبد اللطيف رشيد)".

وجرى خلال اللقاء، بحث "أحدث المستجدات على الساحة السياسية، ومناقشة عدد من الملفات والمواضيع المهمة، والاتفاق على ادامة التواصل والتنسيق بين السلطات من اجل تقديم افضل الخدمات للشعب، والتأكيد على أهمية سن القوانين التي لها تماس مباشر بحياة المواطنين، وتعزيز خطوات مكافحة الفساد لحفظ المال العام".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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