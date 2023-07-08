عبر صفقة.. ناد عربي يبعثر أوراق برشلونة

ويستهدف النصر تعزيز خط وسطه هذه المرة من نادي آرسنال الإنجليزي، إذ وضع عينيه على نجمه الإيطالي جورجينيو.

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، سيقدم النصر عرضا رسميا إلى آرسنال خلال أيام من أجل ضم جورجينيو.



وأضافت الصحيفة: "في حال تمكن النصر من إقناع جورجينيو، سيتغاضى النادي السعودي عن فكرة ضم فرانك كيسي الذي سيبقى بدوره في فريقه برشلونة".

وأشار التقرير إلى أن برشلونة سيواصل الاستماع للعروض المقدمة إلى كيسي، ولن يفرط في لاعب الوسط الإيفواري بأقل من 30 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن كيسي ووكلائه نفوا في أكثر من مناسبة أن يكون لديه نية الرحيل عن برشلونة، هذا الصيف، إذ يرغب في الاستمرار بقلعة كامب نو.