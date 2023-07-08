تفاصيل الإعتداء على الإعلامي السعودي فيصل عباس في برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر - علق السفير السعودي لدى إسبانيا، عزام بن عبد الكريم القين، على حادثة سرقة ساعة يد ثمينة من الإعلامي السعودي فيصل عباس، في مدينة برشلونة والاعتداء عليه.

وأعاد السفير السعودي نشر تغريدة الإعلامي، فيصل عباس، على حسابه في "تويتر" حول سرقته، معلقا عليها بالقول إن "سفارة خادم الحرمين الشريفين والقنصلية العامة في ملقة وأعضاؤها يتشرفون بخدمة المواطنين والزائرين في مملكة إسبانيا، وندعوهم إلى التواصل معها عبر موقعها الرسمي لتسجيل جوازاتهم".

وأضاف السفير "كما تود أن تلفت انتباهكم باتخاذ الحيطة والحذر واليقظة في التعامل مع الغرباء بحذر، وعدم لبس مقتنيات ثمينه تلفت الانتباه.. مع خالص أمنياتي بقضاء إجازة سعيدة في ربوع إسبانيا الجميلة.. دمتم بخير وعافية، أدام الله عز بلادنا وأدام علينا الأمن والأمان، فهي نعمة لا تقدر بثمن".