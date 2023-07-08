انت الان تتابع خبر الكهرباء تكشف أسباب تردي واقع تجهيز المواطنين بالطاقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال موسى في حديث لنشرة اخبار السومرية، ان "ازمة الكهرباء قديمة حديثة وذلك لعدم الاعتماد على الوقود الوطني لتشغيل محطات الكهرباء"، موضحا ان "الوزارة تواجه صعوبة في توريد الغاز الإيراني مع ذروة الطلب والذي يعكس الحاجة المتزايدة ما أدى الى خسارة 5000 ميكا واط من الطاقة".وأضاف: "الجانب الإيراني يطالب بتسديد المستحقات والتي تم ايداعها في المصرف العراقي للتجارة والذي يواجه صعوبة في تحويلها بسبب العقوبات الامريكية على المصارف الايرانية".وبين موسى: "نسعى الآن ونتواصل مع الجانب الإيراني لحل الموضوع بعد انحسار إمدادات الغاز ولدينا تنسيق عال مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من طاقة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء الى انه "نحتاج الى تعدد مصادر توريد الطاقة والوزارة عقدت عدة اتفاقيات من اجل الربط الكهربائي ومشاريع الطاقة البديلة لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني في تجهيز الغاز للمحطات الكهربائية".