انت الان تتابع خبر كوادرادو يكشف عن مستقبله ويؤكد: رونالدو لا يريدني في السعودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461025-638244380304525316.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-07-08 | 20:32
0 مشاهدة
أبدى الكولومبي خوان كوادرادو، الظهير الأيمن السابق ليوفنتوس، فخره بالسنوات الـ8 التي دافع فيها عن ألوان السيدة العجوز، مشددا على أنه سيتخذ قراره للمستقبل بهدوء.
ورحل كوادرادو عن صفوف يوفنتوس عقب ختام الموسم المنصرم، بعد نهاية عقده.
وقال كوادرادو في تصريحات أبرزها موقع توتو ميركاتو ويب: "أشعر أنني بخير، ما يزال لدي الشغف والقوة، الوصول لكأس العالم 2026 هو هدفي، وسأقدم 150% من مستواي حتى أكون هناك".
وبشأن مستقبله صرح: "سأفكر بهدوء، ووكيل أعمالي يعتني بذلك، هناك بعض الخيارات وسنرى ما هو الأفضل".
واختتم: "أكرر أنا فخور وآمل أن يتمكن الكولومبيون القادمون من تجربة نفس المسار في يوفنتوس".
وقال كوادرادو في تصريحات أبرزها موقع توتو ميركاتو ويب: "أشعر أنني بخير، ما يزال لدي الشغف والقوة، الوصول لكأس العالم 2026 هو هدفي، وسأقدم 150% من مستواي حتى أكون هناك".
وبشأن مستقبله صرح: "سأفكر بهدوء، ووكيل أعمالي يعتني بذلك، هناك بعض الخيارات وسنرى ما هو الأفضل".
وبسؤاله عن اللعب في السعودية، علق: "أحب المنافسة. كريستيانو رونالدو هناك، لكنه لا يريدني هناك (يضحك)، أنا هادئ وسأتحدث لوكيل أعمالي وسنتخذ قرارنا".
وأكمل الكولومبي: "أنا فخور بمشواري مع يوفنتوس، إذا فكرت في كل شيء، في 8 سنوات من المنافسة على جميع الجبهات، يجب أن أقول شكرا لله".
واختتم: "أكرر أنا فخور وآمل أن يتمكن الكولومبيون القادمون من تجربة نفس المسار في يوفنتوس".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا