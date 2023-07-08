كوادرادو يكشف عن مستقبله ويؤكد: رونالدو لا يريدني في السعودية

ورحل كوادرادو عن صفوف يوفنتوس عقب ختام الموسم المنصرم، بعد نهاية عقده.

وقال كوادرادو في تصريحات أبرزها موقع توتو ميركاتو ويب: "أشعر أنني بخير، ما يزال لدي الشغف والقوة، الوصول لكأس العالم 2026 هو هدفي، وسأقدم 150% من مستواي حتى أكون هناك".



وبشأن مستقبله صرح: "سأفكر بهدوء، ووكيل أعمالي يعتني بذلك، هناك بعض الخيارات وسنرى ما هو الأفضل".

وبسؤاله عن اللعب في السعودية، علق: "أحب المنافسة. كريستيانو رونالدو هناك، لكنه لا يريدني هناك (يضحك)، أنا هادئ وسأتحدث لوكيل أعمالي وسنتخذ قرارنا".

وأكمل الكولومبي: "أنا فخور بمشواري مع يوفنتوس، إذا فكرت في كل شيء، في 8 سنوات من المنافسة على جميع الجبهات، يجب أن أقول شكرا لله".

واختتم: "أكرر أنا فخور وآمل أن يتمكن الكولومبيون القادمون من تجربة نفس المسار في يوفنتوس".

