اشتباكات عنيفة فى السودان

ياسر رشاد - القاهرة - قصف مبنى الإذاعة والتليفزيون بالمدفعية

يعانى النظام الصحى فى العاصمة الخرطوم ومدينتى الخرطوم بحرى وأم درمان، منذ اندلاع الصراع فى السودان، حيث توقفت معظم المستشفيات عن العمل، وتواجه المستشفيات التى لا تزال تعمل صعوبات مثل انقطاع المياه والكهرباء، بالإضافة إلى عدم كفاية الطواقم، ونقص الإمدادات الطبية.

وحلقت مقاتلات الجيش السودانى أمس، بشكل مكثف فى سماء الخرطوم، وسط سماع دوى متقطع للمضادات الأرضية لقوات الدعم السريع، بعد ليلة شهدت قتالا عنيفا بين الطرفين فى العاصمة.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت فى ساعات الليل مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع فى أكثر من موقع، وتركزت الاشتباكات فى محيط القيادة العامة، بالإضافة إلى مواقع عسكرية أخرى بالخرطوم.

وكان الجيش السودانى قد شن الجمعة غارات جوية عنيفة على مواقع الدعم السريع فى أجزاء متفرقة تركزت شمال خرطوم بحرى بمحيط جسر الحلفايا والدائرة الطبية للدعم السريع بمحيط جسر شمبات، وأحياء المعمورة وأركويت شرقى الخرطوم، وامتد القصف إلى شرقى أم درمان، حيث شهد مبنى الإذاعة والتليفزيون قصفا جويا ومدفعيا عنيفا، وطوقت قوات العمل الخاص بالجيش السودانى مبنى الإذاعة والتليفزيون وتقدمت فى أجزاء واسعة فى أم درمان.

وانتشرت قوات كثيفة للجيش بالأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات، فى غرب الخرطوم، الذى لا يزال يشهد مواجهات عنيفة بين طرفى الحرب.

وأعلن العميد نبيل عبدالله، الناطق الرسمى باسم الجيش السودانى، عن استمرار عمليات التمشيط فى مدن العاصمة الثلاث «الخرطوم، وخرطوم بحرى وأم درمان»، وأضاف أن العمليات العسكرية ضد الدعم السريع تمضى وفق ما هو مخطط لها.

وأشار إلى استمرار انتشار قوات الدعم السريع فى الأحياء السكنية، واتهم هذه القوات بفرض إتاوات على المواطنين فى المعابر التى يسلكونها إلى خارج العاصمة.

ومن جهته، أعلن والى ولاية كسلا شرقى السودان، عن التعبئة العامة والاستنفار لدعم الجيش فى معركته ضد قوات الدعم السريع، كما أعلن والى الجزيرة عن فتح معسكرات تجنيد للمواطنين تلبية لدعوة قائد القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان للاستنفار.

وكانت القوات المسلحة قد ناشدت فى بيان «الشباب، وكل من يستطيع، مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية»، مضيفة أنه تم «توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين».

وهذه ليست المرة الأولى التى يدعو فيها الجيش المواطنين إلى التطوع فى صفوفه منذ أن بدأت الأزمة بينه وبين قوات الدعم السريع قبل حوالى 3 أشهر، وجاءت هذه الدعوة الجديدة بعد قصف مدفعى فى الخرطوم.