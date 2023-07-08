إصابة صبي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أُصيب، مساء اليوم السبت، صبي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري جنوب شرق مدينة قلقيلية، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص صوب صبي "16 عامًا" قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، ما أدى لإصابته بجروح في الركبة اليسرى، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفى القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في البلدة القديمة، وذلك في إطار عمليات الهدم التي تستهدف الوجود الفلسطينى فى القدس، ترافق ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط، ومداهمة منازل الفلسطينيين.

انتقاد أوروبي لانتهاكات الاحتلال في جنين

وفي سياق آخر، تفقد وفد دبلوماسي أوروبي اليوم السبت، مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية بعد تعرضه الأسبوع الماضي، إلى عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي استمرت يومين.

وضم الخليج 365 نحو 30 ممثلا لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا، وشملت زيارته تفقد الأضرار في مخيم جنين والاطلاع على سير العمل في مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وانتقد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورجسدورف، في تصريحات للصحفيين خلال الزيارة، الاستخدام المفرط للقوة من إسرائيل خلال هجومها على مخيم جنين.

وأشار بورجسدورف إلى أن الخليج 365 الدبلوماسي اطلع على حجم الأضرار والدمار الناتج عن الهجوم الإسرائيلي واستمع لشهادات بشأن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان وعرقلة إسعاف المصابين.

وقال "لا حظنا أنه لم يكن هناك تمييز بين استهداف المسلحين والمدنيين خلال الهجوم الإسرائيلي ولم يكن هناك استخدام للنظم العسكرية التي تحترم القانون الدولي".

وأضاف "نحن هنا اليوم للاطلاع على الأضرار التي حدثت وما نحتاج القيام به ليس تحقيق الاستقرار فقط بل كذلك للحفاظ على الأرواح وتقديم الخدمات الأساسية للسكان والاحتياجات الإنسانية".

وشدد بورجسدورف على أن إسرائيل كقوة محتلة "عليها التزام لضمان سلامة السكان تحت الاحتلال، وأن تقدم للسلطة الفلسطينية الدعم السياسي والمالي لتمكينها من العمل بفاعلية".

ودعا إلى وقف التوسع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ووقف العنف المفرط المستخدم ضد الفلسطينيين بما يمهد للوصول إلى حل سياسي يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين من التفاوض المباشر وإنهاء الصراع.

وكان 12 فلسطينيا قد استشهدوا وقتل جندي إسرائيلي قتلوا عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002 وتخلله غارات جوية مكثفة.

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