الجيش اللبناني يُقرر إحالة 11 شخصًا للقضاء في أحداث القرنة السوداء

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجيش اللبناني إحالة 11 شخصا على القضاء المختص في أحداث القرنة السوداء، التي وقعت أول الشهر الجاري بين مواطنين من بلدتي بشري وبقاعصفرين شمالي البلاد؛ ونتج عنها وفاة شاب بسبب نزاع على موارد المنطقة.

وأكد الجيش اللبناني في بيان اليوم أن المتوفي الثاني في الأحداث سقط بعدما تدخلت وحدات من الجيش لتنفيذ تدابير أمنية، موضحة أن الوحدات فور وصولها تعرضت لإطلاق نار، فردّت بالمثل وأوقفت عددًا من الأشخاص. وقد تبين حينها إصابة مواطن؛ توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وذكر الجيش أنه "بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، باشرت مديرية المخابرات إجراء تحقيق فوري وأوقفت عددًا من المتورطين الأساسيين، حيث تم إخلاء سبيل جميع المحبوسين وإحالة 11 شخصا فقط".

جريمة وحشية تهز لبنان:

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوفاة طفلة في السادسة من عمرها، في منطقة عكار شمال لبنان، بعد تعرضها للاغتصاب.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن الطفلة لين طالب 6 سنوات، توفيت أمس السبت، بعد مرور 8 أيام على إقامتها مع والدتها في منزل جديها في بلدة المنية شمال لبنان، إثر طلاق والديها.

وقد أكد تقريران طبيان شرعيان منفصلان تعرضها للاعتداء الجنسي قبيل وفاتها.

في التفاصيل، نقلت الوالدة طفلتها إلى مستشفى المنية الحكومي، وقد كانت حرارتها مرتفعة، قبل أن تعود وإياها أدراجهما بالرغم من أن الطبيب طلب دخولها الفوري إلى المستشفى. وفي اليوم التالي، توفيت الطفلة في منزل جديها.

وأفادت "النهار" أن الطفلة وصلت إلى المستشفى مصابة بفقر دم حاد نتيجة نزيف، بعد تعرضها لاعتداء جنسي متكرر.

وقد أشار تقرير طبيب شرعي إلى كدمات على وجه الطفلة وتورم في الشفتين، وأكد تعرضها لاعتداء جنسي.