بعد قرار أمريكا.. كندا تؤكد رفضها لاستخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت كندا، اليوم السبت، عن معارضتها لاستخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية المحظورة دوليًا، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة بتزويد كييف بها في إطار حزمة جديدة من الأسلحة الأمريكية للبلاد.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت الحكومة الكندية في بيان صادر اليوم السبت: "نحن لا نؤيد استخدام الذخائر العنقودية وملتزمون بوضع حد لآثار الذخائر العنقودية على المدنيين، وخاصة الأطفال".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أمس الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إرسال ذخائر عنقودية لبلاده، وهو القرار الذي أثار إدانة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقال ريزنيكوف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الأسلحة الجديدة "ستساعدنا بشكل كبير على إنهاء احتلال أراضينا بينما تنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين".

وأضاف أن الذخائر "لن تستخدم في الأراضي الروسية المعترف بها رسميًا".

واشنطن ستواصل تكبيد روسيا ثمنًا باهظًا

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إن واشنطن ستواصل تكبيد روسيا ثمنا باهظا عبر العقوبات والقيود على الصادرات مما يقيد قدرة الكرملين على شن الحرب.

وأضاف بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية بمناسبة مرور 500 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022، "سنقف إلى جانب أوكرانيا مع حلفائنا لتتمكن من الاستمرار في الدفاع عن نفسها وتكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت".

كما قال البيان إن "الحكومة الروسية تظل العقبة الوحيدة أمام تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

في حين أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع شبكة CNN، أن اتخاذه كان "صعبا للغاية" في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

إلا أن واشنطن طمأنت بحصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين، مؤكدة أن تزويد أوكرانيا بهذه القنابل هو "الصواب".

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