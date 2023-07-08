انت الان تتابع خبر في أفريقيا.. الكشف عن تفاصيل تخص تواجد "داعش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت معلومات جديدة تظهر لأول مرة بعد إطلاق سراح باماكو لاثنين من أبرز قيادات داعش عن أهم الأسماء التي تقود التنظيم في الساحل.



وحسب معلومات عمل عليها فريق صحفي محلي، ونشرتها في مدونة "تينيري نيوز" الخاصة المستقلة، أصبح التنظيم لاعبا أساسيا في المنطقة، وبدأ في فرض أجندته وإخضاع خصومه بعد أن بات مسيطرا على مناطق واسعة شمال مالي، وبعد اجتياحه الكبير لمعظم المناطق الخارجة عن السلطة في بوركينافاسو.



وينتشر مقاتلي "داعش الساحل" في المناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وينشط التنظيم بشكل مكثف حاليا في بوركينا فاسو التي قتل فيها المئات من الجنود وآلاف المدنيين.

وأعلنت بوركينا فاسو عن وضع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ثلاث مليارات "سيفا" لمن يجد بعض القادة المهمين في التنظيم.

ومن بين القادة المطلوبين من قبل بوركينا فاسو قيادات من مالي والنيجر، أفرج عن اثنين منهم في صفقة بين التنظيم والسلطات الحاكمة في باماكو.

أهم القيادات العليا في داعش

1- يوسف ولد شعيب: قائد العمليات العسكرية وقاضي الجماعة في ولاية مينكا بالكامل.

2- أمية أغ البكاي: قائد العمليات العسكرية للجماعة في منطقة أربندا في "تيسي" و "إنتللت" بولاية غاوا، تم اعتقاله من قبل قوات برخان الفرنسية في 12 يونيو 2023 وتم تسليمه للنيجر وسلمته النيجر لمالي، ولكن تم إطلاق سراحه في أواخر يونيو 2023 في صفقة سرية بين مالي وتنظيم الدولة لم يكشف عنها بعد، لكن تشير مصادر مطلعة أن جهة إغاثية دولية ربما كان لها دور في الصفقة التي أدت إلى إطلاق سراح موظفة الإغاثة الفرنسية "صوفي بترونين".

3- واندين اغ المنير الملقب (أبو هريرة): من أصول طوارقية عمل راعياً في منطقة تيسي على الحدود مع النيجر ثم التحق بالجماعات الإرهابية عام 2017 وأصبحت لديه رتبة عالية في التنظيم لمعرفته للمنطقة والسكان ويعرف بحسن علاقاته مع السكان لأنه من المنطقة، وهو مطلوب حاليا من قبل بوركينا فاسو ووضعت مكافأة مالية للقبض عليه قدرها 100 مليون سيفا، وهو حاليا في منطقة تاندجدجورن في منطقة تيسي حسب معلومات دقيقة.

4- دادي ولد شوعب: المكني "بأبو دردار" أخ يوسف ولد شوعيب أمير تنظيم الدواعش في الصحراء الكبري، اعتقلته قوات برخان الفرنسية خلال عملية مشتركة للجيش النيجري والفرنسي نفذت في 15 يونيو 2021 في منطقة إن ارابن بالقرب من مناكا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل أفرجت عنه أجهزة المخابرات المالية يوم الأحد 2 يوليو 2023. 1- يوسف ولد شعيب: قائد العمليات العسكرية وقاضي الجماعة في ولاية مينكا بالكامل.2- أمية أغ البكاي: قائد العمليات العسكرية للجماعة في منطقة أربندا في "تيسي" و "إنتللت" بولاية غاوا، تم اعتقاله من قبل قوات برخان الفرنسية في 12 يونيو 2023 وتم تسليمه للنيجر وسلمته النيجر لمالي، ولكن تم إطلاق سراحه في أواخر يونيو 2023 في صفقة سرية بين مالي وتنظيم الدولة لم يكشف عنها بعد، لكن تشير مصادر مطلعة أن جهة إغاثية دولية ربما كان لها دور في الصفقة التي أدت إلى إطلاق سراح موظفة الإغاثة الفرنسية "صوفي بترونين".3- واندين اغ المنير الملقب (أبو هريرة): من أصول طوارقية عمل راعياً في منطقة تيسي على الحدود مع النيجر ثم التحق بالجماعات الإرهابية عام 2017 وأصبحت لديه رتبة عالية في التنظيم لمعرفته للمنطقة والسكان ويعرف بحسن علاقاته مع السكان لأنه من المنطقة، وهو مطلوب حاليا من قبل بوركينا فاسو ووضعت مكافأة مالية للقبض عليه قدرها 100 مليون سيفا، وهو حاليا في منطقة تاندجدجورن في منطقة تيسي حسب معلومات دقيقة.4- دادي ولد شوعب: المكني "بأبو دردار" أخ يوسف ولد شوعيب أمير تنظيم الدواعش في الصحراء الكبري، اعتقلته قوات برخان الفرنسية خلال عملية مشتركة للجيش النيجري والفرنسي نفذت في 15 يونيو 2021 في منطقة إن ارابن بالقرب من مناكا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل أفرجت عنه أجهزة المخابرات المالية يوم الأحد 2 يوليو 2023. وأكدت مصادر قريبة من تحركات التنظيم انتشاره في مناطق "فتلي" و"هورارا" و"تادنجدجورن" في منطقة "تيسي" قرب الحدود مع النيجر، المعروف ب "مثلث الموت".

وتسيطر جماعات واسعة من داعش الساحل في أغلب دوائر ولاية مينكا خصوصاً في مناطق "تاملت" و"إنشنانن" و"أضرنبوكار" و"إنيكر" وغيرها.

وتتمدد الجماعة حتى وصلت إلى منطقة "انتديني" التي تبعد عن الحدود الجزائرية 207 كيلو متر وذلك بتاريخ 25 أبريل 2023.

وفي يوم 27 يونيو هاجم داعش قرية "بويا" وقتل 13 شخصا وذلك على خلفية مقتل أحد الإرهابيين في المنطقة وتتهم داعش سكان تلك المنطقة بالتواطؤ مع الجيش المالي.

وتفيد معلومات جديدة أمس الجمعة، أن التنظيم وجه إنذارا لسكان منطقة بويا للخروج منها نحو "غاوا" أو "آنسنغو" في الشمال.