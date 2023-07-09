شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تنظر 8 طلبات إحاطة في اجتماعاتها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماع غدا الأحد لمناقشة 8 طلبات إحاطة بشأن مشكلات تتعلق بالكهرباء والمناطق الصناعية، وآخرى تتعلق بالطاقة المتجددة.

وتتمثل موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

1- النائب/ حسام الدين ماضي، بشأن مشاكل شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد مع مزارعي الطريق الصحراوي الغربي بمركزي منفلوط والقوصية – محافظة أسيوط.

2- النائب/ علاء سليمان، بشأن عدم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوصيل الكهرباء إلى مستشفى جامعة الأزهر الجديدة بمحافظة أسيوط.

3- النائب/ نشأت فؤاد عباس، بشأن وجود شكاوى في المنطقة الصناعية غرب طهطا - محافظة سوهاج بسبب ضعف التيار الكهربائي بها.

4- النائبة/ غادة الضبع، بشأن قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة جهينة – محافظة سوهاج بإدراج عدد (2) محول كهرباء ضمن أعمال خطة العام المالي 2021/ 2022 إلا أنه لم يتم التوريد والتركيب حتى الآن.

5- النائب/ مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة مستقبلية طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة وبخاصةً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية.

6- النائب/ أحمد على إبراهيم، بشأن استمرار مرور خطوط الضغط العالي بمناطق (وفاء حجازي – عبدالله رفاعي – الجزيرة – البركة – مؤسسة الزكاة) بحي المرج – محافظة القاهرة.

7- النائب/ نادر عبده صديق، بشأن ضعف التيار الكهربائي بالعياط – محافظة الجيزة وعدم تشغيل محطة كهرباء جرزا.

8- النائبة/ منى عمر، بشأن توقف مشروع إنشاء مصنع لتوليد الطاقة الكهربائية من غاز الميثان بمدفن الحمام - محافظة الإسكندرية.

ويناقش مجلس النواب خلال جلساته أيام الأحد والإثنين والثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى 6 مشروعات قوانين جديدة لدفع عجلة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب وزيادة الموارد من النقدى الأجنبى، ودعم العمل الأهلى والأشخاص ذوى الإعاقة وذلك من خلال تعديلات هامة على قانون الاستثمار وإلغاء الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة فى المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة لقانون بشان التحالف الوطنى للعمل الأهلى وقانون لدعم قادرون باختلاف وقانونين لتنمية ميناء بورسعيد، وفى السطور التالية نعرض تفاصيل هذه القوانين.