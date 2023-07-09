شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالتنسيقية: جماعة الإخوان الإرهابية لا يؤمنون بالدولة الوطنية بأي حال من الأحوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال لطفي سالمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اختيار ميدان رابعة، وميدان النهضة لاعتصام جماعة الإخوان لم يكن من فراغ، بل كان الأمر مدروس ومخطط، مضيفا :"فمنطقة شرق القاهرة التى كان فيها اعتصام "رابعة" كانت منطقة لقاعدة عريضة من الإخوان بشكل عام، وهى بدأت تتشكل في نهاية السبعينات وتواجدوا في المطرية وعين شمس ومناطق محيطة".

وأضاف لطفى سالمان خلال مشاركته في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، تحت عنوان "ثورة 30 يونيو.. ذكرى صمود الشعب أمام إرهاب الإخوان"، بمركز سينما الحضارات بدار الأوبرا المصرية، أن ميدان النهضة كان يجمع تكفيريين بدرجة أعلى وحاملى سلاح بشكل أعلى، وكان الهدف من التكتلين خلق قوة تحمل السلاح موازية لقوة الدولة الشرعية، ويكون هناك فرصة تطيل أمد البقاء، والتفاوض، ولكن الصدمة كانت وقت البيان الذي ألقاه الفريق عبد الفتاح السيسي، في هذا التوقيت، بعدم وجود محمد مرسي مرة أخرى بشكل أو بآخر.

وأشار إلى أن الإخوان لا يؤمنون بالدولة الوطنية بأي حال من الأحوال، والدولة نجحت أن تواجه مخططاتهم.

أدار الحوار خلال الندوة، الإعلامية آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقًا، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لطفي سالمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.