تونس تُؤكد ضرورة استغلال التكنولوجيا لخدمة القطاع الحرفي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ضرورة استغلال التكنولوجيا الحديثة؛ للمحافظة على المخزون الحرفي وتطوير القطاع الحرفي وجودة المنتجات والترويج لها عبر التجارة الالكترونية.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم إلى مقر الإدارة المركزية بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، في حضور وزير السياحة محمد المعز بلحسين ومدير الديوان الوطني للصناعات التقليدية فوزي بن حليمة، ووالي منوبة محمد شيخ روحه.

وتابعت رئيسة الحكومة خلال الزيارة برامج ومشاريع الديوان ودوره في تيسير المشاريع وتحفيز ودعم الابتكار والترويج للقطاع الحرفي.

وأشارت رئيسة الحكومة خلال زيارتها لرواق العرض بإدارة البحث والتجديد، وكذلك لمركز التصميم والابتكــــار، إلى أن الديوان يمثل نموذجا للتعاون المثمر بين الدولة والأطراف المعنية المانحة لإنجاز مشروع هادف ويساهم في تنمية قطاع الصناعات التقليدية.

تونس.. ارتفاع غير مسبوق لحجم النقد المتداول

من ناحية أخرى، نشرت وكالة الأنباء التونسية تقريرا يوم الأربعاء كشفت من خلاله عن ارتفاع غير مسبوق لحجم النقد المتداول.

وقالت الوكالة الرسمية إن حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في تونس ارتفع إلى 20346 مليون دينار يوم 4 يوليو 2023 مقابل 17938 مليون دينار في اليوم نفسه من سنة 2022، مسجلا بذلك زيادة غير مسبوقة بقيمة 2408 مليون دينار وبنسبة 13.4 بالمائة، وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

وينبئ هذا التطور اللافت لحجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، وهو ما يعادل كتلة النقد المتداول خارج القطاع البنكي والمالي المهيكل، بمزيد تفاقم ظاهرة التضخم النقدي بما يؤكد تعثر السياسة النقدية على مستوى مكافحة هذه الآفة وتداعياتها على ارتفاع الأسعار لدى الاستهلاك العائلي.

كما تظهر بيانات البنك المركزي أن الحجم الجملي لاعادة التمويل قد ارتفع بدوره بشكل لافت الى 16703.5 مليون دينار، مقابل 11405.6 مليون دينار يوم 4 جويلية 2022، مما يعني تسجيل تطور بقيمة 5297.9 مليون دينار وبنسبة 46.4 بالمائة.