وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، آخر تطورات الوضع في أوكرانيا.

وجاء في بيان للخارجية التركية أن "اليوم السبت الموافق لـ8 يوليو، أجرى وزير الخارجية، هاكان فيدان، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن".

وأفاد البيان بأنهما ناقشا خلال المحادثة "قضايا توسيع الناتو، والقمة القادمة لقادة الناتو في فيلنيوس، وتمديد آلية مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود لسوريا، والأحداث الأخيرة في أوكرانيا".



اتفاق بشأن إنتاج طائرات مسيرة في أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، ألكسندر كاميشين، عن توقيع كييف وأنقرة مذكرة بشأن تطوير إنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا.

وكتب كاميشين على قناته في "تلجرام" أن "مذكرة قد وقعت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بشأن تطوير إنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا".

ووصل زيلينسكي إلى تركيا، حيث أجرى محادثات مع الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وورد في وقت سابق، أن شركة "بايكار" ("Baykar") تتوقع بدء إنتاج الطائرات المسيرة المقاتلة Bayraktar TB2 وBayraktar Akinci في أوكرانيا في عام 2025.

وقال السفير الأوكراني لدى تركيا، فاسيلي بودنار، في أغسطس 2022، إن شركة Baykar التركية ستبني مصنعا لإنتاج طائرات مسيرة من طراز Bayraktar في أوكرانيا، حيث اشترت قطعة أرضية لهذا الغرض في منطقة كييف.

ووفق الشركة، فإن المساحة الإجمالية لمركز "بايكار" في أوكرانيا ستفوق 30 ألف متر مربع، فيما سيكون عدد المهندسين والفنيين الأوكرانيين أكثر من 300.

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