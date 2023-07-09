جونسون يدعم أمريكا بشأن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، أن أمريكا كانت محقة في الموافقة على تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

وقال جونسون على حسابه بموقع “تويتر”: “اتخذ رئيس أمريكا، جو بايدن، قرارًا صعبًا ولكنه شجاع لتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية.. إنه علي حق”.

وأضاف “هذه أسلحة مروعة. لكن بوتين استخدمها لأكثر من عام في برنامجه لقتل لأشخاص أبرياء تمامًا”، مستطردًا "كلما أسرعنا في مساعدة الأوكرانيين على الفوز، زاد عدد الأرواح التي ننقذها من جميع النواحي. ولا تنسوا أبدًا - الأوكرانيون هم من سيستخدمون هذه الأسلحة على أراضيهم، ولحماية أنفسهم".

وأكد أن المملكة المتحدة طرف في اتفاقية عام 2008 لحظر الذخائر العنقودية، لكن لم توقع عليها أي من الولايات المتحدة أو أوكرانيا أو روسيا.

نرفض استخدام الذخائر العنقودية

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، أن بلاده من بين الدول الموقعة على اتفاقية تحظر إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها وتحث على عدم استخدامها، بعد إعلان أمريكا عزمها تزويد أوكرانيا بها.

وأضاف سوناك للصحفيين: "سنواصل القيام بدورنا لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لكن نرفض استخدام الذخائر العنقودية"، حسب وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية.

ومن جهتها، أعربت كندا، اليوم السبت، عن معارضتها لاستخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية المحظورة دوليًا، وذلك بعد قرار أمريكا بتزويد كييف بها في إطار حزمة جديدة من الأسلحة الأمريكية للبلاد.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت الحكومة الكندية في بيان صادر اليوم السبت: "نحن لا نؤيد استخدام الذخائر العنقودية وملتزمون بوضع حد لآثار الذخائر العنقودية على المدنيين، وخاصة الأطفال".

وكانت أمريكا، أعلنت أمس الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إرسال ذخائر عنقودية لبلاده، وهو القرار الذي أثار إدانة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقال ريزنيكوف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الأسلحة الجديدة "ستساعدنا بشكل كبير على إنهاء احتلال أراضينا بينما تنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين".

وأضاف أن الذخائر "لن تستخدم في الأراضي الروسية المعترف بها رسميًا".

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