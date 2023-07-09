الجزائر وإيران تتفقان على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق مع الجزائر على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الجزائري أحمد عطاف الذي يزور طهران حاليا وفقا لوكالة فارس.

ووصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم السبت، في زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بناء على دعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بیان أن الزيارة تندرج في إطار «تجسيد توجيهات قائدي البلدين الشقيقين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس إبراهيم رئيسي، اللذين تحدوهما إرادة مشتركة وعزيمة متبادلة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-الإيرانية، وترسيخ تقاليد التشاور البيني والتنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي».

سفير إيران لدى الجزائر

وكانت إيران قد أعلنت في مارس الماضي، تعيين محمد رضا بابائي، سفيرا جديدا لها في الجزائر.

وأعرب عبد اللهيان في وقت سابق، عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية بين إيران والجزائر، لكنه طالب ببذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.

كما شدد الوزير الإيراني على ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن "السفير الجديد محمد رضا بابائي، التقى بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قبل مغادرته طهران إلى الجزائر لتولي مهمته".

وكانت فترة مهام السفير حسين مشعلجي زادة قد انتهت في فبراير الماضي.

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشهر الماضي، السفير الإيراني لدى بلاده حسين مشعلجي زادة، الذي أدى له زيارة وداع، بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر.

تعزيز وتطوير التعاون على كافة الأصعدة

بدوره، أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد بالجزائر، محمد رضا بابائي، في وقت سابق إرادة بلاده في تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع الجزائر على كافة الأصعدة.

وفي تصريح للصحافة عقب مراسم تقديم أوراق اعتماده للرئيس عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لبعثة بلاده الدبلوماسية، قال السيد محمد رضا بابائي: "أكدت لرئيس الجمهورية الإرادة والاهتمام لدى القيادة والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على العمل لتعزيز وتطوير العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين"، مضيفا أنه أبلغ الرئيس تبون "حرصه على بذل كل الجهد لتحقيق هذا الهدف النبيل".

وأوضح السفير الإيراني أن اللقاء مع رئيس الجمهورية كان "فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين"، مضيفا بالقول: "لمست من رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الثنائية وتكثيف مساعي وجهود التنمية وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي بين الجزائر وإيران على كافة الأصعدة".

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