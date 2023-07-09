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مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة واحتراقها فى حقل جنوب كاليفورنيا

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ياسر رشاد - القاهرة - لقى ستة أشخاص مصرعهم، صباح اليوم السبت، إزاء تحطم طائرة رجل أعمال واحتراقها فى حقل بجنوب كاليفورنيا.

 

وتحطمت الطائرة واندلعت فيها النيران بالقرب من مطار مدينة موريتا الواقعة جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت محطة KTLA أن الطائرة غادرت مطار هارى ريد الدولى فى لاس فيجاس، قبل أن تسقط في الحقل، حيث وصفتها بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا (سي 550).

وأعلنت إدارة الإطفاء فى مقاطعة ريفرسايد عن مصرع ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث، بعد وقت قصير من العثور عليها محترقة، فيما لم يكشف عن هوية ضحايا الحادث، فيما تحقق إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية لمعرفة أسبابه.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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